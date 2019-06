Hərrac üsulu ilə aldığı evin qarajından baxın nə çıxdı /FOTOLAR

Hərrac üsulu ilə ev alan gənc adam evin içini görmədiyi üçün sadəcə bir ev aldığını düşünürdü.



Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, satın aldığı evi görməyə gələn adam qarajda bir şey olduğunu görüb. Gənc adam qarajın qapılarını açdıqda gördüyü mənzərə qarşısında təəccübünü gizlədə bilməyib.

Qarajın içində çox da köhnə olmayan bir “Lamborghini” avtomobili var idi. Bu lüks avtomobil hərrac qaydalarına uyğun olaraq evi satın alan şəxsə aid idi.

İçini görmədən aldığı evin ona həyatının hədiyyəsini verdiyini görən gənc alıcı avtomobili qarajdan çıxarıb.

Klassik avtomobil sahibi olan gənc adam qarajdan çıxardığı avtomobili yeniləməyə qərar verib.

