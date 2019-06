“Oğlumun özü də, xasiyyəti də atasına oxşayır” - Oksana ilk dəfə uşağından danışdı - VİDEO

ARB TV- nin "Söhbət var" verilişinin növbəti buraxılışında qonaq rəqqasə Oksana Rəsulova olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəqqasə oğlunun ona bənzəmədiyini deyib:



"Oğlum ağlağan deyil, sakitdir. Heç mənə oxşamır. Milyard faiz atasına oxşayır. Nəinki xasiyyəti, ümumiyyətlə, "kopya" atasıdır. Sifətdən 1 qram da mənə oxşamır. Adını atası ilə birgə qoyduq, amma əsas fikir məndən gəldi.

Osman adını hədsiz bəyənirəm. Bu adı seçməkdə 2 əsas səbəbim var. Birincisi, 3-cü xəlifə Osman ibn Əffan. Ən varlı və mərhəmətli xəlifə olub. İkincisi, Osmanlı imperiyasının əsasını qoyan Osman Qazi".

