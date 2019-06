Bakıda maşın gölə düşdü: iki ölü

Bakıda Yasamal rayonu ərazisində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın Oxu.az-a istinadən məlumatına görə, hadisə Bakı Dairəvi avtomobil yolu adlanan ərazidə qeydə alınıb.

Məlumata görə, sürücü idarəetməni itirib və avtomobil yoldan çıxaraq Xocahəsən gölü istiqamətində aşağı yuvarlanıb. Hadisə nəticəsində ölənlərin olduğu bildirilir.

Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə, sözügedən hadisə zamanı iki nəfər həyatını itirib.

“Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. İki nəfər ölüb”.

Qəza nəticəsində ölən vətəndaşların kimliyi hələlik bəlli deyil.

