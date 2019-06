Qadın formasında meyvə verən ağacın sirri açıldı - Sən demə ehtiras düşkünləri... / FOTOLAR

Tailand, Şri-Lanka və digər cənub-şərqi asiya ölkələrində bitən “Nareepol” adlı ağacın meyvəsi müzakirə predmetinə çevrilib.

Metbuat.azxarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, ağacın meyvəsi qadının xarici görünüşünü xatırladır.Maraqlıdır ki, meyvə ağacdan qoparılandan sonra sürətlə solmağa başlayır.Lakin onun dadı dəyişilmir. İndiyə qədər ağac barədə bəzi araşdırmalar aparılsa da, barəsində ciddi məlumatlar əldə edilməyib. Bəzi ekspertlər hesab edir ki, əslində bu ağac müxtəlif bitkilərin uyğunlaşdırılmasından ərsəyə gəlib

Bəzi dini kitablarda da “Nareepol” ağacından bəhs edilir. Büdpərəstlərin inancına görə, Tanrı İndra və ailəsinin yaşadığı meşədə ehtiras düşkünü insanlar məskunlaşıb. İndra həyat yoldaşının onların hücumuna məruz qalmaması üçün bu ağacları yaradıb. Nəticədə ehtiras düşkünlərinin diqqətləri yayınıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

