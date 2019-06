​Paxlavadan sonra bir dilim ağ pendir yeyin - Həkimlər bu sirri ilk dəfə açıqladı

Türkiyəli həkimlər şəkərli məhsulların dişlərə zərərinin qarşısının alınması üçün vacib tövsiyyələr verib.

Metbuat.az yerli mənbələrə istinadən xəbər verir ki, həkimlərin sözlərinə görə, şəkərli məhsullar dişlərdə ciddi fəsadlar törədə bilir. Bu üzdən həmin qidaların qəbulundan sonra dişlərin fırçalanması vacibdir. Lakin dişləri fırçalamağa imkan yoxdursa, şirin məhsullardan sonra bir dilim ağ pendir yeyilməlidir.

Bildirilir ki, pendirin tərkibindəki kalsium bakteriyaların dişə təsirini azaldır. Həmçinin dişə zərərli qidaların qəbulundan sonra ağzın su ilə yaxalanması da tövsiyyə olunur.



Anar Türkeş / Metbuat.az

