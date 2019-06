"Real" Pol Poqba üçün "Mançester Yunauted"ə yeni təklif etmək niyyətindədir.



Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən yaydığıməlumata görə, "kral klubu" 26 yaşlı fransız yarımmüdafiəçinin qarşılığında "qırmızı şeytanlar"a 3 futbolçusunu verməyə razıdır. Madrid klubunun ingilislərə Qaret Beyl, İsko və Xames Rodriqezi təklif edəcəyi bildirilib.

Qeyd edək ki, 2016-cı ildən Mançester təmsilçisinin formasını geyinən Poqba bu mövsüm 35 qarşılaşmaya çıxaraq 13 qol vurub və 9 məhsuldar ötürbə verib.

