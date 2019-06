Böyük Britaniya Avropa İttifaqından (Aİ) çıxmasının şərtləri və vaxtı barədə özü müstəqil qərar verməlidir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu ABŞ dövlət katibi Mayk Pompeo bəyan edib.

Onun sözlərinə görə, Böyük Britaniya özü çıxmaq barədə artıq qərar qəbul edib:

"Suveren millət qərar qəbul edib, əhali səsvermədə iştirak edib və onlar Avrpa İttifaqından çıxmağın lehinə səs veriblər. İndi özləri bu prosesin vaxtı və şərtlərini həll etməlidirlər".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.