Hollandiya son 4,5 il ərzində 600 mühacir uşaq itib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə yerli “NRC” qəzeti məlumat yayıb. Qaçqınların yerləşdirilməsi üzrə təşkilatın araşdırmasına görə, yoxa çıxan uşaqların insan ticarətçilərinin əlinə düşdüyünə dair işarələr var.

Uşaqlardan bəzilərinin Avropanın müxtəlif ölkələrinə qohumlarının yanına getdiyi istisna edilmir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

