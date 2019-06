Zelenski ilk xarici səfərini BU ÖLKƏYƏ EDƏCƏK

Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski dövlət başçısı kimi ilk xarici səfərini Belçikaya həyata keçirəcək.

Metbuat.az Ria Novosti agentliyinə istinadən xəbər verir ki, səfər iyunun 4-ü və 5-i tarixlərinə təsadüf edəcək. Zelenski burda NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberqlə bir araya gələcək.

Səfər çərçivəsində NATO-Ukrayna münasibətlərinin gələcək taleyi, Ukraynanın şərqindəki vəziyyət və girovların mübadiləsi məsələsi gündəmə gətiriləcək.

Məlumata görə, Zelenski Normandiya əməliyyatlarının 75-ci ildönümü münasibətiylə təşkil edilən tədbirlərə dəvət almamasından narahatdır.

Anar Türkeş / Metbut.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.