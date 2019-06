İsveç məhkəməsi Culian Assanjın qiyabi həbsi haqqında prokurorluğun tələbini təmin etməyib

Uppsala rayon məhkəməsi “WikiLeaks” saytının qurucusu Culian Assanjın qiyabi həbsi haqqında İsveç prokurorluğunun tələbini təmin etməmək qərarını verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, baş prokurorun müavini Eva-Marie Persson bildirib ki, əgər məhkəmə Assanjın həbs edilməsi barədə qərar versəydi, İsveç prokurorluğu onun həbsinə Avropa orderi verilməsi proseduruna başlayacaqdı. O, Assanjın işi ilə əlaqədar istintaqın məhkəmə qərarından sonra da davam edəcəyini bildirib.

Qeyd edək ki, Assanja qarşı cinayət işi İsveç prokurorluğu tərəfindən 2010-cu ildən aparılır.

