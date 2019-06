"Ai-Da" adlı robotun sərgisi açılacaq.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, digər süni intellektli robotlardan fərqli olaraq gördüklərini qələmlə çəkə bilən "Ai-Da" adlı robotu bugünə qədər özünəməxsus tərzdə çəkdiyi rəsmlərlə məşhurdur. Çoxları bu rəsmləri izlərkən onun bir robot tərəfindən çəkildiyinə inanmır.

Qeyd edək ki, sərgi iyunun 12-də Oksford universitetində nümayiş olunacaq.

