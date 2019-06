Bakının Yasamal rayonu, “Nizami” metrosu yaxınlığında yerləşən binada yanğın başlayıb.

Metbuat.az Oxu.Az-a istinadən xəbər verir ki, yanğın Balababa Məcidov küçəsindəki hündürmərtəbəli binada qeydə alınıb.

Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğınsöndürənləri cəlb olunub. Binanın səkkizinci mərtəbəsində başlayan yanğının söndürülməsi istiqamətində iş aparılır.

