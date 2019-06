Gənc rəssamların sərgisi keçirilib

Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbində rəssamlıq sinfinin gənc müəllimi Əli Ağadadaşovun ilk məzunlarının sərgisi ölkədə elan olunmuş “İnsan hüquqları aylığı” (18 may - 18 iyun) çərçivəsində keçirilib.

Tədbirin aparıcısı Leyla Həsənova giriş nitqi ilə çıxış edərək bu günün əhəmiyyəti barədə, habelə məktəb məzunları haqqında (Vüsalə Bayramova, Nərmin Abdinova, Məryəm Müfidzadə, Nigar Baxşəlizadə, Xumar Babazadə, Lətifə Fərəcova, Tural Talıbov, Aydan Qurbanzadə, Zərifə Baratzadə, Ləman Süleymanlı, Günay Əhmədova), onların məktəb illəri ərzində qazandıqları yaradıcılıq uğurlarından danışdı. Sərgidə şagirdlərin müxtəlif rəsm əsərləri nümayiş olundu. Sonra məzun-rəssamların məktəb illərində gördükləri işlər haqqında çəkilmiş foto-slaydın təqdimatı olub.

Sonda Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin direktoru, Əməkdar artist Əziz Qarayusifli çıxış edərək məzun-şagirdlərə diplom və xatirə hədiyyələri təqim etdi, onları və eləcə də rəsm şöbəsinin müəllimi Əli Ağadadaşovu təbrik edərək onlara yeni-yeni uğurlar arzulayıb.

