Əcnəbi qonaqlar Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar nazirliyində olmuşlar

Metbuat.az bildirir ki, 2019-cu ilin 31 may tarixində Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Vladimir Qyorqiyev Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirləri Ramin Quluzadə ilə görüşüb.

Qyorqiyev BMT-nin tarixi, prinsipləri, təşkilatın layihələri, beynəlxalq, regional və ölkə daxili məsələlərdə onun rolu, nailiyyətləri, beynəlxalq və regional miqrasiya prosesləri barədə ətraflı məlumatlar verdi.

Nazir Quluzadə də öz növbəsində Nazirliyin layihələri haqda qonağa ətraflı məlumat vermiş və qarşılıqlı əməkdaşlıqda maraqlı olduqlarınıvurğulamışdır.

Ümumilikdə grüşün məqsədi BMqT və Nazirliyinqarşılıqlı əməkdaşlığı çərçivəsində strateji prioritetlərin və innovasiyaların tətbiqinə dair fikir və məlumat mübadiləsi aparmaq olmuşdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.