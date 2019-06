Avropada ilk dəfə açıldı! Görənləri heyrətləndirdi

Norveçin Lindesnes şəhərində Avropanın ilk sualtı restoranı xidmətə verilib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, ölkənin cənub sahilindəki batıq restoranının ən diqqət çəkən xüsusiyyəti Şimal dənizi və eqzotik sakinlərinin panaromik mənzərəsini təqdim edən 36 kvadratmetrlik nəhəng bir pəncərəsinin olmasıdır. Sahibi tərəfindən dünyanın ən böyüyü olaraq adlandırılan restoranda dəniz məhsulları 5 metr su altında servis edilir.

Restoranın dizaynı Osloda bir çox estetik binanın memarı olan Snhetta şirkəti tərəfindən edilib. 26 santimetr qalınlıqdakı pencərə fırtınaya davamlı şəkildə dizayn edilib. Binanın bütün hissəsi qalın beton divarları çətin dəniz şəraitindən qaynaqlanan təzyiqlərə davamlı şəkildə inşa edilib.

34 metrlik restoran həftənin 5 gecəsi 40 fərqli yeməklə xidmət göstərəcək. Restoranın adı intellektual bir kəlmə oyunundan qaynaqlanır. İngiliscə “Under” yəni altında mənasına gələn restoranın adı Norveç dilində isə “möhtəşəm” mənasına gəlir.

