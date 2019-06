Apple "İOS 13"-ü təqdim etdi

Apple şirkəti "İOS 13"-ü təqdim edib.

Metbuat.az bildirir ki, uzun müddətdir gözlənilən "Gecə rejimi" görüntüsü "İOS 13" ilə istifadəyə veriləcək. Bu rejim İphone, İPad və İPod Touch cihazları üçün keçərli olacaq. Başqa bir yenilik isə xəritələr proqramı olub. Xəritələr küçə görüntüsü ilə yenilənib. Həmçinin "Face İD" daha sürətli hala gətirilib.

Daha bir yenilik isə qulaqcıqlarla bağlıdır. Artıq qulaqcıq istifadə edərkən gələn mesajlar ağıllı asistent tərəfindən qulaqcıqla nəql edilə biləcək.

Verilən məlumatlara görə 2016-cı ilə qədər istehsal olunan İphone modelləri bu yenilənməni dəstəkləməyəcək.

