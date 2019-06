Polşa 2019-cu ildə dünyanın ən sürətlə inkişaf edən dördüncü ölkəsi ola bilər.

Polşanın Sahibkarlıq və Texnologiyalar Nazirliyi xəbər verir ki, Dünya İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Agentliyi bu il Polşa iqtisadiyyatının 4,2 faiz artacağını proqnozlaşdırıb.

Bildirilir ki, Hindistan, Çin və İndoneziyadan sonra ÜDM-in ən çox artımı Polşada gözlənilir.

