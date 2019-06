Bakı Baş Gömrük İdarəsində "İnsan hüquqları aylığı" çərçivəsində tədbir keçirilib

İyunun 4-də Bakı Baş Gömrük İdarəsində "İnsan hüquqlari aylığı" çərçivəsində tədbir keçirilib. Tədbirdə ictimaiyyət nümayəndələri və gömrükçülər iştirak edib.

Dövlət Gömrük Komitəsinin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsindən Metbuat.az-a bildirilib ki, Bakı Baş Gömrük İdarəsinin rəis müavini Zaur Bağırov Prezident İlham Əliyevin 2007-ci il 18 iyun tarixli Sərəncamı ilə hər il iyunun 18-nin ölkəmizdə "İnsan hüquqları günü" kimi qeyd olunduğunu və cari ildə ombudsmanın təşəbbüsü ilə respublikamızda "İnsan hüquqları aylığı" çərçivəsində bir sıra maarifləndirici tədbirlər keçirildiyini deyib. Bildirib ki, belə tədbirlərin keçirilməsində məqsəd insan hüquqları sahəsində ötən dövrdə qazanılan nailiyyətləri müzakirə etmək, habelə mövcud problemlərin həlli yollarını müəyyənləşdirməkdir.

İdarə rəisinin müavini çıxışında insan hüquqları və azadlıqları sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin önəmini iştirakçıların diqqətinə çatdırıb. Qeyd edib ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Konstitusiyamız qəbul olunduqdan sonra bu sahədə hüquqi bazanın yaradılmasının əsası qoyulub, ölkədə insan hüquqlarının təşviqi və müdafiəsi sahəsində mütəmadi olaraq zəruri tədbirlər görülüb. Z.Bağırov vurğulayıb ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bu tədbirlər uğurla davam etdirilir, ölkəmizdə insan hüquq və azadlıqlarının qorunması istiqamətində atılan addımlar, qəbul olunan dövlət proqramları bunun bariz nümunəsidir.

Tədbirdə insan hüquqları və azadlıqlarının təmin olunması istiqamətində Dövlət Gömrük Komitəsində aparılan islahatlar və həyata keçirilən layihələr haqqında da geniş məlumat verilib.

Daha sonra Bakı Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşlarının mövzu ilə bağlı çıxışları dinlənilib. Çıxışlarda xüsusilə azad sahibkarlıq hüququ ilə bağlı Konstitusiyadakı müddəalar müzakirə olunub.

