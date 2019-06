Məşhur aktrisa ilk dəfə xəstəliyindən... bəhs etdi

Ötən fevral ayında aktyor Ali Atayla nigah masasına oturan məşhur aktrisa Hazal Kayainternetdən yayımlanan “Aşırı ünlülerle kısa görüşmeler” adlı proqrama qonaq olub.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, iş və şəxsi həyatına dair səmimi açıqlamalar edən aktrisa proqramın sonlarına yaxın bir müddətdir yaşadığı sağlamlıq problemindən danışıb.

Hazal Kaya yaşadığı sağlamlıq problemindən bir vaxtlar Galatasaray futbol komandasında oynayan futbolçu Bafetimti Gomisi nümunə gətirərək bəhs edib. O, meydanda huşunu itirərək hər kəsi qorxudan Gomis kimi “Vazovagal Sengop” xəstəliyinə yaxalandığını deyib. Bu günə qədər oynadığı seriallarda huşunu itirmə səhnələrini tez-tez oynadığını deyən Kaya bu xəstəliyin də üzərinə gəldiyini bildirib.

https://metbuat.az/news/1201968/avropada-ilk-defe-acildi.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.