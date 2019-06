İsrail Prezidenti Reuven Rivlinin həyat yoldaşı Nehama Rivlin vəfat edib.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən bildirir ki, Rivlin uzun müddətdir ağciyər xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Bir müddət öncə o bununla əlaqədar olaraq əməliyyat keçirmişdi. Prezident Rivlin bu səbəbdən Kanadaya səfərini yarımçıq qoymalı olub və ölkəsinə qayıdıb.

Qeyd edək ki, iyunun 5-də Rivlinin 74 yaşı olacaqdı.

