"Özünü yığışdır, sən heçkimsən" – Zeynəb efirdə Kəramətə QƏZƏBLƏNDİ VİDEO – FOTO

ARB TV-nin "Səhər-Səhər" proqramının növbəti qonaqları ifaçı Zeynəb Dostəliyeva və gənc yazar Kəramət Böyükçöl olub.

Metbuat.az bildirir ki, Sənətçi aşıqları tənqid edən yazara qəzəblənib:

"Kəramət özünü yığışdır. Əvvəlcə oturmağın qaydasını öyrən. Arabir təhqirə keçirsən. İntellektin var, get alimlik et. İndiki kimi yadımdadır o vaxt verilişdə Elgiz sənə dedi ki, dur, çıx buradan. Sənin orada dediyin şeir deyildi, o əxlaqsızlıq, tərbiyəsizlik idi. Səninlə qətiyyən intriqam olmamalıydı. Səni mənə ziyalı övladı kimi tanıdıblar. Amma sən məni məcbur etdin. Özündən çox razısan, insanları özündən aşağı görürsən. Yeri gələndə Aşıq Sərdarın yanında sən heçkimsən, sıfırsan. Niyə ona tarixdən sual verirsən? Məgər o bura imtahan verməyə gəlib? Suallarına fikir ver".

Kəramət Böyükçöl isə verilişdən qovulmadığını iddia edib:

"Məni heç kim qovmadı, özüm çıxıb getdim. Efir vasitəsi ilə deyirəm. Elgizin o sözünü tap mənə göstər sənə 10 min dollar pul verərəm".



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.