Bütün ölkə ondan danışır! Saqqallarını kəsmədiyi üçün ölümlə hədələdilər

İngiltərədə yaşayan 36 yaşlı qadın hər kəsi təəccübləndirən bir xüsusiyyətə sahibdir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Little Bear Shcvarz olaraq tanınan qadının üzü eynilə bir kişidə olduğu kimi saqqalıdır.

O, hələ 14 yaşında olarkən həmcinslərindən fərqli olaraq bədənində bəzi dəyişikliklər olduğunu, üzündə və sinəsində yavaş-yavaş tüklənmə baş verdiyini görüb.

Bədənindəki anormallıqlar səbəbilə əvvəllər çox çətinlik çəkdiyini deyən qadın, bu problem səbəbilə heç vaxt sevgilisi olmayacağını düşünüb.

İllər sonra bu vəziyyətə öyrəşdiyini və həyat tərzi halına gətirdiyini deyən Little Bear artıq saqqallarını kəsmədiyini bildirib.

Onun bütün qorxularına baxmayaraq sevgililəri də olub. Belə ki, ötən günlərdə o, həyat yoldaşı ilə “İngilis TV” kanalındakı bir proqrama qonaq olub. O, proqramda yolda yeriyərkən insanların ona çox qəribə baxdığını, hətta bəzi insanların onu ölümlə hədələdiyini açıqlayıb.

