Dəmiryolçu-idmançı beynəlxalq turnirin qalibi olub

31 may-1 iyun tarixlərində Ağır Atletika Federasiyasında ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş pauerliftinq üzrə beynəlxalq turnir keçirilib.

Metbuat.az məlumat verir ki, Beynəlxalq turnirdə “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Mühafizə Departamentinin əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə böyük inspektoru Mübariz Rafiq oğlu Dadaşov da iştirak edib.

Yarışmada böyük əzmkarlıq göstərən Mübariz Dadaşov 140 kq çəki dərəcəsində 177,5 kq nəticə ilə beynəlxalq turnirin qalibi olub.

Dəmiryolçu-idmançını qazandığı qələbə münasibətilə təbrik edir, ona yeniuğurlar arzulayırıq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.