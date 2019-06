Bu dırnaqların hər birinin hekayəsi var /FOTOLAR

Günümüzdə bir çox yaradıcı dırnaq dizaynları mövcuddur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, bəzi sənətkarlar isə fərqli barmaqlardakı dırnaqların bir hekayədən bəhs etməsini təmin edir. Ümumilikdə dırnaq sənətinin kifayət qədər çətin olmasına baxmayaraq dırnaq sənətçiləri boyamaq üçün dırnaqlardan rəsm çərçivəsi kimi də istifadə edirlər.

Bu dırnaq formalarına nəzər saldıqda “bir rəsm min sözə bərabərdir” ifadəsi ağlınızdan keçə bilər.

