Türkiyədə evlilik proqramına çıxaraq məşhurlaşan azərbaycanlı qız Naz Milanın əri ilə "Bal ayı"ndan fotoları yayılıb.

Metbuat.az bildirir ki, Naz Mila ötən ay ailə qurub. Həmin fotoları təqdim edirik:

