4 arvadı, 56 uşağı və 300 nəvəsi olan “Hamo Ağa” - FOTOLAR

Türkiyənin Diyarbəkir vilayətinin Bismil rayonunda “Hamo Ağa” kimi tanınan rayon kənd təsərrüfatı idarəsinin sədri Mehmet Arslanın 300 nəvə və nəticəsi var. Onlar Ramazan bayramı münasibətilə babalarına baş çəkiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəvələr babalarının əlini öpmək üçün sıraya düzülüblər. 4 həyat yoldaşı, 56 uşağı, 300 nəvə və nəticələri ilə bir-bir bayramlaşan "Hamo Ağa” onlara şəkər paylayıb. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da bayramını təbrik edən “Hamo Ağa” özü və övladlarının ölənə qədər dövlətin yanında olacaqlarını vurğulayıb.



