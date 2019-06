Lənkəranda maskalı şəxslər evə basqın edib

Lənkəran ŞRPŞ-yə müraciət edən Lüvəsər kənd sakini T.Cəfərov mayın 27-də saat 1 radələrində yaşadığı evə pəncərədən girən 3 maskalı şəxsin oradan oğurluğa cəhd göstərməsini bildirib.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az -a verilən məlumata görə, müraciətlə əlaqədar müvafiq araşdırmalar aparılıb.



Keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Talışlı kənd sakini H.Əlizadə, Haftonu qəsəbə sakinləri O.Əliyev və E.Ağayev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıblar. Onlardan maska, əlcək, bıçaq və kəlbətin götürülüb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 181-ci (quldurluq) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İstintaq və əməliyyat-axtarış tədbirləri davam etdirilir.

