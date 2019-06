Bir ildə 1500 məhkuma elektron qolbaq tətbiq olunuub

Azərbaycanda bir il ərzində 1500 məhkuma elektron qolbaq tətbiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov deyib.



Nazir bildirib ki, Prezidentin cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi barədə 2017-ci il 10 fevral tarixli fərmanına əsasən azadlığın məhdudlaşdırılması kimi yeni cəza növü müəyyənləşdirilib və elektron nəzarət vasitələrinin tətbiqinə başlanılıb.



"Qısa müddətdə bu cihazların ölkədə istehsalı təşkil olunub. Bir il ərzində 1500 məhkuma elektron qolbaq tətbiq edilib".



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.