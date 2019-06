Türkiyədə 6 aylıq hamilə qadın küçədə əmisi tərəfindən döyülüb.

Bu barədə Metbuat.az Türkiyə KİV-lərinə istinadən xəbər verir.

Belə ki, qardaşı qızından pul tələb edən əmi, yox cavabı aldıqdan sonra 6 aylıq qadını küçədə döyüb. Hadisə yerindən qaçan əminin saxlanılması istiqamətində polis iş aparır.

