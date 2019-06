İnterpol daha bir azərbaycanlı barədə beynəlxalq axtarış elan edib.

Metbuat.az trend-ə istinadən bildirir ki, 1979-cu ildə Şirvan şəhərində anadan olan Elnur Abbasov qəsdən adam öldürməkdə ittiham olunub.

Təqsirləndirilən şəxs barəsində hüquq-mühafizə orqanlarında cinayət işi başlansa da, o istintaqdan yayınıb.

Məhkəmə istintaq orqanının təqdimatı ilə E.Abbasov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib və axtarış elan edilib.

İnterpol məhkəmə qərarına əsasən E. Abbasovu beynəlxalq axtarışa verib.



