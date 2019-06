Topaz Premyer Liqasında 2019-2020-ci illər mövsümünün başlanma tarixi məlum olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, növbəti mövsüm avqustun 16-da start götürəcək.

Çempionatda 8 komanda mübarizə aparacaq. Klublar dairəvi sistemlə 4 dövrədə qüvvələrini sınayacaqlar.

