Yeni metro qatarlar Bakıya yola salınıb - VİDEO

Bu gün "Transmaşholdinq”in tərkibinə daxil olan “Metrovaqonmaş" Səhmdar Cəmiyyətinin Bakı metropoliteni üçün istehsal etdiyi iki vaqon Bakıya yola salınıb.

Metropolitenin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu münasibətlə iyunun 4-də “Metrovaqonmaş" Səhmdar Cəmiyyətində təntənəli tədbir keçirilib.



Mərasimdə Azərbaycanın Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Polad Bülbüloğlu, “Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Zaur Huseynov, "Transmaşholdinq"in baş direktoru Kirill Lipa, “Metrovaqonmaş” Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktoru Boris Boqatıryov KİV nümayəndələri iştirak ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.