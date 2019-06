Günün ulduz falı - 5 İYUN

Qoç - gün ərzində bütün işlər ciddi səy, maneələrin dəf olunmasını, diqqətli davranışı tələb edəcək. İnformasiya azlığı, iş yoldaşlarınızın ətalət və astagəlliyi fəaliyyət ritmini aşağı salacaq. Lakin Ay və Əkizlər bir müddət sonra vəziyyəti dəyişəcək.



Problemləri həll etmək imkanı yaranacaq, situasiya sürətlənəcək, gözlənilən məlumat gələcək.

Yeni əməkdaşlıq formaları, faydalı məlumat axtarışı, çıxış və mühaizə hazırlamaq, bilikləri artırmaq, məqalə hazırlamaq, can atdığınız işi həll etmək üçün uğurlu gündür.



Şəxsi münasibətlərdə söhbətlərin xüsusi önəmi olacaq.

Tərəf müqabilinizi etirafla sevindirin, ümumi planları müzakirə edin.



Buğa - günün ilk yarısında əsas işləri tamamlağa çalışın, çünki sonrakı saatların effektivlik səviyyəsi çox aşağı olacaq. Əks cinsin mənsubunun yardımına bel bağlamayın. Hissiyat və məntiqi işə salın.



Əvvəl başladığınız işi bu gün tamamlayın. Yeni işlərə başlamaq, danışıqlar aparmaq, sənədləşdirmə ilə məşğul olmaq üçün əlverişli vaxt deyil.



Fiziki iş məsləhətdir.

Şəxsi münasibətlərdə hər şey yaxşı olacaq. İfrat tələbkarlıq etməsəniz, ciddi yeniliyə nail olmağa çalğışmasanız, yaxınlarınızla təmaslar yaxşı, qarşılıqlı anlaşma isə istədiyiniz səviyyədə olacaq.



Axşam saatlarına yaxın məhsuldarlıq artacaq. Alış-veriş üçün uğurlu gündür.



Əkizlər - Günəş, Merkuri və Neptun arasındakı münasibətlər sizə hamilik edəcək, təşəbbüs və istəklərinizi nəzərə alacaq. Qüvvə, güc artımı hiss edir, daha cəsarətli və inadkar olduğunuzu duyursunuz.



Rəqiblərinizə göz açmağa imkan verməyin, onları üstələyin, xəbis xislətli insanları qabaqlayın. Əgər nəyəsə nail ola bilmirsinizsə, geri çəkilməyin.

Bilmədiyinizi öyrənin və kimsəyə imkan verməyin ki, sizi qorxaq, müti, sakit və başıaşağı, üzüyola adam saysın.



Məqsədə çatmaq üçün bazis və şərait yaradın. Yeni plan və işinizə qatmaq istədiyiniz insana məramınızı danışın.



Sizdən uzaqda olan insanlarla təmas, yazışmaların bərpası üçün əlverişli gündür.

Dostlarla görüş, təmaslar, alış-veriş də günə rövnəq verə biləcək məqamlardır.



Xərçəng - ətalət və tənbəlliyə qalib gəlin, görüləsi işləri sabaha saxlamayın. Səhər saatlarında fəaliyyətinizi tənzimləyin, işlərdə, sənədlərdə, yazılarda qayda yaradın, evi və işlədiyiniz yeri nizama salın.



Gecikməməyə, sərfəli şansı əldən verməməyə çalışın. İnformasiya və xəbər axını artacaq. Danışıqlar aparmalı, kimisə dilə tutmalı, münaqişəni həll etməli olacaqsınız. Yeni işlər, səfər, gəzinti, mühüm görüş barədə düşünün.



Çalışdığınız yerin görkəmini bir qədər dəyişmək olar.

Bu gün məmur təzyiqinə məruz qala bilərsiniz. Rüşvət verməyin, geri çəkilməyin, haqqınızı tələb edin və bu tələbin reallaşması üçün qanun çərçivəsində hər şeyi edin.



Axşam saatlarını özünüzə və sevdiyiniz insana ayırın.



Şir - yaxın gələcəyin strategiyasını müəyyənləşdirin. Bunun üçünsə işdə rəhbərliklə danışaraq konkret məsələni həll etmək, hansısa mövzunu bağlamaq, işi başa vurmaq gərəkdir. Problemi nə qədər tez və effektiv həll etsəniz, yeni məqsədlərə çatmaq üçün bir o qədər geniş imkanlar yaranacaq.



Evdə gərəksiz əşyalardan qurtulun. Günün ikinci yarısı yüksək məhsuldarlıq dövrüdür. Yeni ideyalar, iş üçün enerji yaranacaq. Əgər nə iləsə aktiv şəkildə maraqlanırsınızsa, sonrakı fəaliyyət üçün müstəvi hazırlayın, məqamı fərqli yönlərdən çözməyə çalışın.



Qız - ötən günlərdə yerinə yetirə bilmədiyiniz vədləri yada salın və görülməmiş, ya da yarımçıq qalmış işləri bitirin. Aktual məsələlər və öz marqlarınızın təminatına daha çox diqqət ayırın.



İnformasiya ilə işləmə, təcrübə mübadiləsi etmək, öyrənmək və təcrübəni artırmaq olar.

Bəxtin üzünüzə güləcəyi məqamı gözləməyin, məqsədə çatmaq üçün gərəkli hər şeyi edin. Bu gün səs-küy, narahatlıq, qarğaşa ola bilər. Lakin paradoks yaşanacaq - bütün bunlar çətin işi asanlaşdıracaq.



Küsülü olduğunuz insanla barışın, köhnə münaqişənin gərginliyini aradan qaldırın, köhnə haqq-hesabları unudun.



Tərəzi - həyat daha maraqlı olur, imkanlar sanki boş yerdə, heç nədən yaranır. Sərf etdiyiniz əməyin həcmi və miqyası ilə nəticələr arasında məcburi korrelyasiya yoxdur.



Bəzi işlər aktiv müdaxilə olmadan çözülür. Lakin situasiyanı sizə lazım olan anda dəyişin, müdaxilələr edin. Bu və digər formada sizə gərəkli ola biləcək insanlarla sıx əlaqələr qurun.



Enerjinizin çox olmasından yararlanın, əməyinizin bəhrəsindən həzz alın, sevdiyiniz insanı sevindirin.



Əqrəb - təəssürat və xəbərlərin sürətlə yenilənməsinə rəğmən gün sizi sevindirəcək. Maliyyə məsələlərində çoxdan bəri sizi narahat edən məqam həllini tapacaq. Maddi ünsürlərdə yaxşı perspektivlər var.



Ailədə mühüm müzakirə ola bilər. Yeni imkanlar və planların aktiv şəkildə artması səbəbindən adət etdiyiniz intizam bir qədər pozula bilər.

Evdəkilərdən xahiş edin ki, bəzi qayğıların öhdəsindən onlar gəlsinlər, hər şeyi sizə həvalə etməsinlər.



Axşam saatlarında zahiri passivliyə rəğmən, imkan düşən kimi mühüm məsələni həll edəcəksiniz.

Diqqət izharı, maraqlı xəbər gözləyin.



Oxatan - gün sakit başlanacaq. Ciddi heç nə etməyərək yığılıb qalmış işləri başa vurmaq, sorğulara cavab vermək olar. Güc və qüvvənizi opponentlərə nəyinsə başa salınmasına sərf etməyin. Bu işi sabaha saxlayın.



Praktiki işlərə, düzən yaradılmasına, birbaşa və ya dolayı gəlirlə mənfəət vəd verən işlərə maksimum diqqət ayırın.

Məhdud çevrədə görüş, ailə müzakirələri, yaxınlar və qohumlardan birinə yardım üçün əlverişli gündür.



Axşam saatlarına yaxın əhvalınız dəyişəcək. Çoxsaylı yeni planlar peyda olacaq, onlar bir-birlərini üstələyəcək. Görüş təyin etmək, ünsiyyətdə olmaq, yeni insanlarla tanış olmaq mümkündür.

Sizi aldatmağa çalışacaqlar. Eşitdiyiniz hər şeyə inanmayın.



Oğlaq - əhvalınız sakit, işgüzar olacaq. Əsas fəaliyyət istiqamətindən yayınmayın. Sürprizlər özləri sizi tapacaq. Gözlənilməz tapşırıq, yeni fəaliyyət istiqamətinin təhlili mümkündür.



Ay və Əkizlər arasındakı münasibətlər spontan hadisələr ehtimalını artırır. Evə qonaq və ya yeni xəbərlərlə dostlar gələ bilərlər. Poçtu yoxlayın, yeniliklərə ehtiyac duyursunuzsa, yazışın. Hadisələri bir qədər tələsdirin.



Günün ikinci yarısı bir qədər piyada gəzin.

Yolda və nəqliyyatda ehtiyatlı olun.



Dolça - yarımçıq qalan, daha maraqlı planların reallaşdırılmasına mane olan işi başa vurun. Alınan xəbərləri qaydaya salın, iş yerinizdə nizam yaradın, daha rahat şərait qurun. Bu, sabahkı günə daha uğurlu başlamağa imkan verər.



Danışıqlar, toplantı, müzakirələr, görüş üçün əlverişli vaxtdır.

Günün ikinci yarısı informasiya daşıyıcıları, elektronika, məişət texnikası almaq üçün əlverişlidir.



Axşam saatları görüş, dostlarla ünsiyyət, yazışma üçün yaxşıdır.



Balıqlar - bu gün kimsənin sizə təzyiq göstərməsinə imkan verməyin. Rahat olun, ciddi işlə məşğul olun. Günün tələblərini və yaşamın şərtlərini nəzərə alaraq çalışın.



Təcili olmayan işlərə diqqət yetirə bilərsiniz. Lakin istədiyiniz, maraqlandığınız işə vaxt ayırmaq, görüş təşkil etmək də olar. Xoş ünsiyyət, xəbər və planların mübadiləsi də pis olmazdı. Sizdən indi daha çox aktivlik gözləsələr də, öz işlərinizlə məşğul olun, planlarınızı reallaşdırın.



Ailə işləri və qayğıları gün ərzində ön planda olacaq.

Praktik olun, ayaqda möhkəm durun. Geri çəkilməyin, əyilməyin.



Kiməsə mühüm xəbəri çatdırmaq, ailədəki problemi müzakirə etmək üçün axşam saatları əlverişlidir.

Onlayn alış etmək olar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.