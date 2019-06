"Əsas hədəfimiz NATO-ya yaxınlaşmaqdır"

Ukrayna prezidenti Vladimir Zelinski ilk rəsmi səfərini Belçikaya etdi. NATO-nun baş katibi Cens Stoltenberq ilə görüşən Zelenski görüşdən sonra ortaq mətbuat konfransı keçirdi. Zelenski Ukraynanın şərqindəki müharibəni sonlandırmaq üçün Rusiya ilə müzakirələrə hazır olduğunu bildirdi. Zelenski Avropa Birliyi və NATO-ya üzv olma hədəflərinin onu təəccübləndirmədiyini söyləyib. Ölkəsinin AB və NATO ilə bütünləşməsi məqsədindən ayrılmadığını vurğulayan Zelenski əsas hədəflərinin daxili təhlükəsizlik problemlərini həll edərək ölkəsinin NATO-ya daha da yaxınlaşdırmaq olduğunu qeyd etdi.

Ukraynanın ərazi bütövlüyünə dəstək verdiyini vurğulayan baş katib Cens Stoltenberq qeyd edib:

"NATO Rusiyanın Krımı qanunsuz işğalını tanımır və Qara dənizdəki təcavüzkarlığını qınayır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.