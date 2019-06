Rusiyanın Tuva Respublikasının Kızıl şəhərində rixter cədvəli ilə 4.5 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yeraltı təkanların episentri Kızıl şəhərindən 130 km məsafədə yerləşib.

Episentrdə yeraltı təkanlar 5,6 bal gücündə təsirə malik olub. Tələfat barədə məlumat daxil olmayıb. Bəzi köhnə tikililərdə kiçik fəsadlar əmələ gəlib.

