Bolqarıstan Universitetin rektoru ADAU-da səfərdədir

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin (ADAU) Bolqarıstanın Plovdiv Aqrar Universiteti ilə əməkdaşlıq əlaqələri genişlənir. Metbuat az xəbər verir ki, qeyd olunun təhsil müəssisəsinin rektoru, professor Xristina Yançeva və Davamlı Təhsil Mərkəzinin direktoru, Bolqarıstanın sabiq Kənd Təsərrüfatı naziri və universitet rektoru, professor Dimitar Grekov ADAU-da səfərdədir. Səfərin məqsədi hər iki ali təhsil müəssisəsi arasında mövcud olan əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi, o cümlədən müəllim və tələbələrin mübadiləsi, birgə elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi, ikili diplom proqramlarının həyata keçirilməsi, təhsil proqramlarınınbeynəlxalq akkreditasiyası məsələlərinin müzakirə edilməsi, habelə 2014-cü ildə bağlanan müqavilənin yenilənməsi və imzalanmasıdır.

ADAU-nun maddi-texniki bazası, tələbə evləri, laboratoriyaları, mərkəzləri, auditoriyaları, tədris-təcrübə təsərrüfatı, tikilməkdə olan tədris korpusları ilə yanaşı regionda yerləşən aqroparklar, innovativ texnologiyalı müəssisələrlə tanışlığı əhatə edən səfər proqramı qonaqlarda ölkəmizdə aqrar sahəyə və aqrar təhsilə dövlət qayğısının yüksək səviyyədə olduğu təəssüratınıyaradıb.

Universitetlərarası yeni əməkdaşlıq müqaviləsinin imzalanmasına həsr olunan tədbirdə çıxış edən ADAU-nun rektoru, professor İbrahim Cəfərov Plovdiv Universiteti ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin genişlən­məsinin zəruriliyi və perspektiv istiqamətləri, habelə aprel ayında bu ali təhsil müəssisəsinə səfəri çərçivəsində keçirdiyi görüşlər, əldə olunan razılıqlar barədə məlumat verib.

Plovdiv Aqrar Universitetinin rektoru, professor Xristina Yançeva rektor İbrahim Cəfərova dəvətə və qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirib, son illərdə ADAU-da dövlətin dəstəyi ilə həyata keçirilən layihələrin əhəmiyyətindən danışıb, əməkdaşlıq əlaqələrinin və hər cür imkanların olduğunu, bu əlaqələrin genişlənməsinin hər iki ali təhsil müəssisəsində tədrisin, elmi-tədqiqat işlərinin, kadr hazırlığının keyfiyyətinə müsbət təsir göstərəcəyinə əminliyini vurğulayıb.

Qeyd edək ki, əsası 1945-ci ildə qoyulan Plovdiv Aqrar Universiteti aqronomluq, bağçılıqvə üzümçülük, bitki mühafizəsi və aqroekologiya, iqtisadiyyat fakültələrini özündə birləşdirməklə, burada bakalavriat səviyyəsində 20, magistratura səviyyəsidnə 28, doktorantura səviyyəsində 26 proqram üzrə mütəxəssis hazırlığı aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.