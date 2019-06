Metbuat.az saytı yeni layihəsini təqdim edir.

"10-UN CAVABI" adlı yeni layihənin formatı da hamı üçün maraqlı olacaq. Belə ki, hər buraxılışda öz sahəsinin zirvəsində olan bir qonaq ona verilən müxtəlif məsələlərə aid 10 sualı cavablandırmalı olacaq. Layihəni Metbuat.az saytının "Youtube" kanalından izləyə bilərsiniz.

Artıq layihəyə start verilib və ilk qonaq millət vəkili Fazil Mustafadır. O, özünə ünvanlanan maraqlı suallara özünəməxsus yanaşması ilə diqqət çəkib:

