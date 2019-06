III Dünya müharibəsi hansı ölkədə başlayacaq ?!

Rusiya və ABŞ arasında silahlı konflikt olacaqsa, bu, Suriyada deyil, Ukraynada baş verəcək.

Metbuat.az “RİA-Novosti” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu haqda Kolumbiya Universitetinin professoru Robert Leqvold bildirib.

Onun fikrincə, 2014-cü ildə Ukrayna böhranının başlanması ilə yeni “soyuq müharibə” dövrü başlanıb.

“Silahlı konflikt təhlükəsi mövcuddur. O Suriyada, Yaxın Şərqdə deyil, Avropada ola bilər. Və bu, Rusiyanın Estoniyanı ala biləcəyinə dair ABŞ-ın narahatlığı ilə bağlı deyil. Əgər eskalasiya olacaqsa, o Ukraynanın çərçivəsində, yaxud da yeni bir böhranla, məsələn Belarusda və ya NATO ilə Rusiyanın arasında başqa regionlardan birində baş verəcək”, – o deyib.

Onun sözlərinə görə, belə hadisələrin inkişafının qarşısını almaq üçün, tərəflər arasında etibarın səviyyəsini yüksəltmək əhəmiyyətlidir. Professor xatırladıb ki, 1990-cı Rusiyada və ABŞ-da Vankevurdan Vladivostoka qədər avroatlantik cəmiyyətin yaradılması ideyası yüksək səviyyədə müzakirə edilirdi, amma indi bu ideya fantastik görünə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.