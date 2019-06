"Ya birini, ya digərini seçməlisiniz” ABŞ Türkiyəyə şərt qoydu

ABŞ Türkiyəyə S-400 kompleksləri ilə bağlı ultimatum verib.

Metbuat.az bildirir ki, ABŞ-ın NATO-dakı daimi nümayəndəsi Key Beyli Hatçinson Türkiyənin ABŞ-ın F-35 təyyarələrini əldə etməsi üçün Rusiyanın S-400 komplekslərindən imtina etməli olacağını bildirib.



O qeyd edib ki, Rusiya ABŞ və NATO-nun əsas rəqibi olduğu üçün onları zəiflətmək istəyir. Bu üzdən Türkiyə ABŞ raketlərinə qarşı yaradılan silahlara malik olmamalıdır.

"Seçim sizindir. Ya birini, ya digərini seçməlisiniz”, - deyə o vurğulayıb.

