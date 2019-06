Şamaxının keçmiş icra başçısı qəzaya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Akif Əliyevin idarə etdiyi maşın dərəyə yuvarlanıb.



Hadisə Şamaxıdan Pirquluya gedən istiqamətdə baş verib.



Üz nahiyyəsindən yüngül xəsarətlər alan keçmiş başçıya yerindəcə tibbi yardım göstərilib.

