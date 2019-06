Metropoliten istifadəçilərinə ŞAD XƏBƏR

Daha üç qatar avqust ayında Azərbaycana gətiriləcək. Avqustun 10-dək həmin 15 vaqon sizdə olacaq".

Metbuat.az bildirir ki, bunu "Report”un Rusiya bürosuna həmin ölkənin "Metrovaqonmaş” Səhimdar Cəmiyyətinin satış direktoru Viktor Zabadıkin bildirib.



"Bakı Metropoliteni ilə iş görməkdən məmnunuq. Geniş servis qrupumuz daim oradadır. Belə ki, istehsal etdiyimiz məhsullara məsuliyyət daşıyırıq. Sifariş alanda bizə təqdim edilən tələbləri, texniki müddəaları dəqiqliklə yerinə yetiririk”, - rusiyalı mütəxəssis qeyd edib.



Qeyd edək ki, bu il Rusiyadan cəmi 30 metro vaqonu idxal olunacaq. Yeni nəsil müasir vaqonların ilk 10 ədədi iyun ayının 4-də Bakıya yola salınıb.



"Metrovaqonmaş” Bakı metropolitenini faliyyət göstərdiyi 1967-ci ildən etibarən avadanlıqla təchiz edən yeganə müəssisədir. Hazırda Bakı metrosunda 300-dək Moskva istehsalı vaqon istismardadır.



