Hacı Muradın nəşi oğurlanıb? Təxribat ya oğurluq?

“Rusiyanın bir neçə saytında oxudum ki, əfsanəvi Şeyx Şamilin sağ əli olmuş Hacı Muradın nəşi iyunun 2-də doğma kəndində basdırılacaq. Məsələ burasındadır ki, Hacı Muradın qəbri Azərbaycanın Qax rayonu ərazisindədir. Yolum Qaxa düşəndə Rusiya impreriyasına qan udduran qəhrəmanın qəbrini ziyarət edirəm. Ona görə də, Rusiya saytlarının xəbəri mənim üçün maraqlı gəldi. Biz nəşin Dağıstana daşınmasına nə vaxt icazə verdik?”

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri politoloq Elxan Şahinoğlu özünün “Facebook” hesabında yazıb. O həmçinin qeyd edib:



“Xəbərin doğru olub-olmadığına tam əmin deyiləm, ancaq Dağıstandan şəkillər paylaşırlar ki, Hacı Muradın nəşini artıq onun doğma kəndində basdırıblar. Qanuni olsaydı etiraz etməzdik, adətən belə məsələlər tərəflər arasında razılaşdırılır, ancaq əgər oğurluq yoluyla bunu ediblərsə məni maraqlandıran əsas sual budur ki, əvvəlcədən cinayətin tarixi və məkanı barədə xəbərimiz olduğu halda niyə buna imkan verdik? Axı "nəşi götürməyə gəlirik" xəbərini bilə-bilə Hacı Murad kimi şəxsiyyətin qəbrini niyə qorumadıq? Əlbəttə əgər Hacı Muradın nəslindən olan qohumları tarixi şəxsiyyəti doğma kəndlərində basdırmaq istəyirlərsə buna normal baxıram. Sadəcə, 1852-ci ildə Hacı Muradın dəstəsini mühasirəyə alan ruslar onun başını kəsərək Sank-Peterburqa aparıblar. Hacı Muradın başı indi də Sankt-Peterburqdakı muzeyin arxivində saxlanılır. Baş kəsmək qəddarlığın bir nümunəsidirsə, həmin başı uzun illər muzeyin tozlanmış arxivində saxlamaq bir başqa qəddarlıqdır. Ona görə də Hacı Murad İslam ənənəsinə uyğun olaraq başı ilə birgə basdırılmalıdır”.

Politoloq Fərhad Mehdiyev isə saytımıza açıqlamasında bildirib ki, bunu təxribat kimi qiymətləndirmir:

“Əgər nəşi çıxarıb aparanlar həmin kəndin sakinləridirsə bu təxribat olmaya da bilər. Bunun təxribat olduğunu düşünmürəm. Hacı Murad onlar üçün də böyük və önəmli şəxsiyyətdir. Fikirləşin ki nə vaxtsa biz də Rəsulzadənin nəşini Türkiyədən gətirmək istəyə bilərik, bu münasibətlərin pozulmasına səbəb olmamalıdır. Amma nəşin daşınması üçün müəyyən orqanların icazəsi olmalıdır. Əgər icazəsiz daşınıbsa, bu qanunsuzdur”.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Azərbaycanın Qax rayonunda dəfn edilmiş Şeyx Şamilin naibi Hacı Muradın sümüklərinin 31 may tarixində çıxarılaraq, iyunun 2-də öz vətənində - Xunzax rayonunda dəfn edildiyini haqda məlumatlar yayılıb. Hadisə ilə bağlı foto görüntülər yayılsa da, tam məlumat əldə etmək mümkün olmayıb.

