"...bu torpaqları geri almaq mümkün olmayacaq" - Politoloqdan açıqlama

“Zelinski prezident seçilərkən bir çox vədlər vermişdi və vədlərdən biri də o olmuşdu ki, itirilmiş torpaqları geri qaytaracaqdı. Rusiya ilə dialoq mümkünlüyündən də danışır amma prezident olandan sonra deyəsən anladı ki, Rusiya ilə danışıqlar, Rusiyadan nəsə geri almaq mümkün deyil və ona görə də faktiki olaraq Proşenkonun xarici siyasətinə qayıtdı, yəni NATO və Aİ ilə sıx inteqrasiya”.

Metbuat.az bildirir ki, bu sözləri “Atlas Araşdırmalar Mərkəzi”-nin rəhbəri, politoloq Elxan Şahinoğlu saytımıza verdiyi açıqlamada deyib. O həmçinin bildirib:

“Təsadüfi deyil ki, Zelinski xarici səfərini Brüsselə etdi. Aİ və NATO rəsmiləri ilə görüşlər keçirdi və Ukraynanın bu təşkilatlara üzvlük hədəfindən danışdı. Bu o deməkdir ki, Zelenski anlayıb ki təkcə danışıqlarla Rusiyadan bu torpaqları geri almaq mümkün olmayacaq, Rusiyaya başqa qüvvə ilə təzyiq göstərmək lazımdır. Amma bunun da həll yolu olacağını düşünmürəm”.

Politoqol Fərhad Mehdiyev isə bildirib ki, fikrimcə Zelinskinin bu istəyi baş tutmayacaq. Aİ Ukraynanı qəbul etməyə hazır deyil:

“NATO isə o dövlətləri qəbul edir ki, həmin dövlətlərin ərazi mübahisəsi olmasın. Çünki mübahisəli ərazinin olması NATO-nu müharibəyə sürükləyəcək. Zelinski isə Krım məsələsində geri çəkilsə də, Donbasdan imtina edəcəyini düşünmürəm. Ukraynanın Krımdan imtina etməsi beynəlxalq sistemə çox ciddi bir zərbə olar, çünki 1928-ci il Brian Kelloq paktına görə işğalla ələ keçirilmiş ərazilərin mənimsənilməsi qadağandır. Məsələn, ABŞ İraqı, Əfqanıstanın çox hissəsini tutmuşdu amma çıxmağa məcbur qaldı. Ona görə də mən Ukraynanın NATO-ya qoşula biləcəyinə inanmıram, bunun üçün onlar gərək Krımdan da, Donbasdan da imtina etsinlər”.

Qeyd edək ki, Ukrayna prezidenti Nikolay Zelinski ilk rəsmi səfərini etdiyi Brüsseldə NATO rəsmiləri ilə görüşdən sonra mətbuat konfransında bildirmişdi ki, əsas hədəflərimizdən biri Aİ və NATO-ya üzv olmaqdır.

