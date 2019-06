Azərbaycanlı qadın müğənni intim kadrlarından danışdı Atam öləndən sonra... - FOTO

"Elə adamlar var şəkillərin çıxmışdı. Onlardan Emil ilə şəkillərin yayılmışdı. Varmı ki, elə addımların, o addımlara görə çox peşmansan ?"

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sualla Tarix Əliyev aparıcılığını etdiyi "Tolik ilə səmimi" proqramındaSəidə Sultana müraciət edib.

Səidə vaxtı ilə çəkilmiş açıq-saçıq kadrlarına görə peşimançılığını etiraf edib:

"Atam rəhmətə gedəndən sonra o sərbəstlik yarandı məndə. O sərbəstliyin içində buraxdığım səhvlər oldu. O səhvlərlə hansısa lazımsız adamın ağzına söz atdım".

