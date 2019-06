"ABŞ İranı diz çökdürə bilməyəcək"

Ramazan bayramı ilə əlaqədar olaraq siyasət adamları ilə bir araya gələn İran prezidenti Həsən Ruhani bütün iranlıların və İslam aləminin bayramını təbrik edib. ABŞ qarşısında İranın yaxşı bir imtahan verdiyini bildirən Ruhani deyib ki, düşmən İrana qarşı planlarında dövlətin və millətin səbrini nəzərə ala bilməyib, buna görə də İran haqqındakı hesabları tutmadı.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın nüvə anlaşmasından ayrılaraq İranın səbrini test etdiyini bildirən Ruhani anlaşmadan ayrılacaqları təqdirdə beynəlxalq sanksiyaların İrana qarşı tətbiq ediləcəyini vurğulayıb. O həmçinin bildirib:

"Ancaq İran dövlətinin və millətinin göstərdiyi səbr onların planlarını pozdu. İran dünya siyasətində qazanan tərəf oldu. Nüvə anlaşmasınının imkanlarından ən yaxşı şəkildə yararlanmalıyıq. ABŞ İrana diz çökdürə bilməyəcək"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.