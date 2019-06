Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı SON DƏQİQƏ

Daxili İşlər Nazirliyi Hacıqabulda baş vermiş ağır yol qəzası ilə bağlı məlumat yayıb.

Metbuat.az nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, iyunun 4-də saat 8 radələrində Hacıqabul rayonunun Atbulaq kəndi ərazisində N.İsayev idarə etdiyi "Mercedes” markalı avtomobili qarşıda gedən M.Şahmarovun idarə etdiyi "KamAZ-5511” markalı avtomobilə vurub. Nəticədə N.İsayevin sərnişinlərindən Qismət Qasımov və Fikrət Usubov hadisə yerində ölüblər.



Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.



