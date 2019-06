Müğənni Sevda Yəhyayevanın yeni fotosu yayılıb.

Metbuat.az Ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, görüntünü ifaçı İnstaqram səhifəsindən paylaşıb.

Hər zaman ki, görünüşündən fərqli tərzdə olan fotosu izləyicilərin marağına səbəb olub. Bəziləri fotonu bəyənərək, ifaçının ünvanına xoş şərhlər yazıb. Bəziləri isə bu görünüşün ona yaraşmadığını bildiriblər:

"Sizə sadəlik yaraşır" - deyə fotonu şərh ediblər.

Sözügedən fotoları təqdim edirik:

