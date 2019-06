Sumqayıt şəhərində qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Teleqraf.com-a istinadən bildirir ki, hadisə şəhərin 11-ci mikrorayonunda yerləşən "Xanə" kafesinin qarşısında olub.

1978-ci il təvəllüdlü Babayev Tahir Gülmurad oğlu naməlum şəxs tərəfindən 18 bıçaq zərbəsi ilə qətlə yetirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.