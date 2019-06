Ər və arvad tarlanı şumlayarkən tapdı - Bu tapıntı ölkədə ŞOK effekti yaratdı /FOTOLAR

ABŞ-ın Miçiqan ştatında ər və arvad tarlanı şumlayarkən təsadüfən tarixi kəşfə imza atıblar.

Metbuat.az.xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, onlar heyvan skeleti tapıblar. Skletin nəhəng qalıqları üzləşən yerli sakinlər onun qeyri-adi kəşf olduğunu ehtimal edərək, müvafiq qurumlara məlumat veriblər. Ehtimal özünü doğruldub.

Skeletin mamonta aid olduğu müəyyən edilib. Skeletin hansı dövrə aid olduğunu müəyyənləşdirmək üçün qalıqlar laboratoriyaya aparılıb. Məlumata görə, bu, bölgədə aşkar edilən ən qədim mamont skeleti ola bilər.

Anar Türkeş / Metbuat.az

