Canni İnfantino yenidən FİFA prezidenti seçilib

FİFA-nın prezidenti Canni İnfantino növbəti dörd ildə də quruma rəhbərlik edəcək.

Metbuat.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, o, qurumun Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən Konqresində növbəti dəfə prezident seçilib.

2016-cı ilin fevralından FİFA-ya rəhbərlik edən isveçrəli funksioner seçkilərdən sonra postunda qalıb. 49 yaşlı C.İnfantino yeganə namizəd olub.

FİFA prezidenti yenidən bu vəzifəyə seçildikdən sonra ailə üzvlərinə, dostlarına, onu sevənlərə və nifrət edənlərə minnətdarlıq edib: "Bu gün hamınızı sevirəm. Şuranın üzvlərinə, vitse-prezidentlərə əfsanələrə təşəkkür edirəm. FİFA-da çalışmaq böyük şərəfdir. Futbolu sevməyə və sizinlə birlikdə futbol üçün çalışmağa davam edəcəyəm”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.